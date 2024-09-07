Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yeni pozisyonu Galatasaray'da Okan Buruk'un geçmeyi düşündüğü yeni sistemde Barış Alper Yılmaz kilit rol oynayacak. Yıldız oyuncu, kanat bekinde en önemli isim olacak.

Haber Merkezi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelişiyle planlanan taktik değişikliğinde gözler beklere çevrildi.

Üçlü savunma oynamayı düşünen Okan Buruk'un sisteminde kanat beklerine önemli rol düşecek.

BARIŞ ALPER'İN YERİ GARANTİ

Ismail Jakobs ve Elias Jelert gibi iki bek oyuncusuna sahip olan ve yeni takviye yapabilecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yeri garanti gözüküyor. Geçen sezon 7 farklı mevkide sahaya çıkan yıldızın, kanat bekinde oynaması bekleniyor.

Jakobs, sol bekin yanı sıra stoperde şans bulabilir. Bu denklemde ise Jelert'in sağ tarafta görev yapması bekleniyor.