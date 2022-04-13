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    Galatasaray'da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı

    Galatasaray'da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı

    Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. Ancak bu sezon İspanyol teknik adam ile tamamlanacak. Daha sonra Torrent'le yollar ayrılacak.
    • 13.04.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:51
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    Galatasaray'ın Katalan teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

    Pep Guardiola'nın tavsiyesi üzerine Galatasaray'ın tercih ettiği Torrent, iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisi dışında beklentileri karşılayan bir futbol da oynatamadı.

    İlk 5 maçında galibiyet dahi alamadı

    İlk 5 maçını 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle geçen Domenec Torrent, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu. Torrent'in kötü serisi Göztepe deplasmanındaki 3-2'lik galibiyetle sona erdi.

    Galatasaray da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı #1

    Oynanan futbol eleştiri topladı

    Göztepe galibiyeti sonrası 3 deplasman maçına çıkan Torrentli Galatasaray, bu maçların tamamında mağlup oldu. Konyaspor, Gaziantep ve Fenerbahçe deplasmanlarındaki mağlubiyet kadar ortaya kanan futbol da büyük eleştiri konusu oldu.

    Galatasaray da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı #2

    Galatasaray tarihinin en kötü hocası

    Galatasaray karnesi kırıkla dolu olan Torrent, s-kırmızılı takım tarihinin de en kötü performans sergileyen teknik direktörü oldu. Galatasaray'ın başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında Torrent, 1.14 ortalama ile en kötü istatistiği yakaladı. Torrent'ten önce bu kötü rekorun sahipleri 1.25 ortalamayla Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi'ydi.

    Galatasaray da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı #3

    İki başkan adayı da çalışmak istemiyor

    Kulüpte 30 Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmayacak. Ancak Domenec Torrent sezonu Galatasaray’da tamamlayacak. Göreve seçilecek olan başkan, kulüp menfaatlerini göz önüne alarak hemen bir değişime imza atmayacak. 30 Nisan’daki seçimin ardından ligin bitimine 4 hafta kalacağı için bu son maçlarda da teknik patron Torrent olacak.

    Galatasaray da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı #4

    Hedef anlaşarak yolları ayırmak

    Sezonun bitimi ile birlikte başkanlık yarışını Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden hangisi kazanırsa İspanyol çalıştırıcı ile lig sona erdikten sonra masaya oturacak.

    Galatasaray da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı #5


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