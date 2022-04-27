Petrol
105.42
0.77%
Euro
15.73
-0.11%
Dolar
14.81
0.08%
Altın
904.88
-0.16%
Borsa
2423
0.21%
Bitcoin
578.780
-4.17%
BTXN Coin
19.59
-7.81%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Galatasaray'da başkan adaylarının hoca tercihleri

    Galatasaray'da başkan adaylarının hoca tercihleri

    Süper Lig'de bu sezon kötü bir dönem geçiren ve Burak Elmas yönetimini ibra etmeyen Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi iki başkan adayının hoca tercihleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    30 Nisan'da seçimli genel kurul hazırlığında olan Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör çalışmaları devam ediyor.

    Eşref Hamamcıoğlu tarafında Domenec Torrent'in vereceği rapor beklense de yabancı teknik adamla devam etme kararı alındı.

    Eşref Hamamcıoğlu yabancı teknik adam diyor

    Daha önce yaptığı açıklamada, "Sayın Torrent ve ekibi mutlaka katkıda bulunuyorlar ama kendisinin sözleşmesini görmeden, bize raporunu vermeden 'çalışıyoruz çalışmıyoruz' diyemem. Ama şunu beyan etmiştim: orta ve uzun vadeli planlarımızda Torrent vizyonunda bir ekip yok. Bunun kararını ben vermeyeceğim sadece onayını vereceğim." diyen Hamamcıoğlu'nun Rudi Garcia ile temas halinde olduğu öğrenildi.

    Galatasaray da başkan adaylarının hoca tercihleri #1

    Metin Öztürk'ün hoca adayı Okan Buruk

    Bir diğer aday Metin Öztürk ise Okan Buruk ile görüşmelerine devam ediyor. Deneyimli teknik adamı listesinin başına koyan Öztürk'ün yerli teknik adamla çalışmak istediği belirtildi.

    Şampiyonluk yaşayan Okan Hoca'yı göreve layık gören Öztürk'ün son dönemde yabancı hocaların şampiyonluk kazanamamasını referans aldığı biliniyor.

    Galatasaray da başkan adaylarının hoca tercihleri #2


    İlginizi Çekebilir

    Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Nisan Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Nisan Çarşamba kara yollarında son durum

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'
    Medya

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

    Görüş Bildir