Galatasaray'da başkan adaylarının hoca tercihleri

Süper Lig'de bu sezon kötü bir dönem geçiren ve Burak Elmas yönetimini ibra etmeyen Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi iki başkan adayının hoca tercihleri ortaya çıktı.

30 Nisan'da seçimli genel kurul hazırlığında olan Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör çalışmaları devam ediyor.

Eşref Hamamcıoğlu tarafında Domenec Torrent'in vereceği rapor beklense de yabancı teknik adamla devam etme kararı alındı.

Eşref Hamamcıoğlu yabancı teknik adam diyor

Daha önce yaptığı açıklamada, "Sayın Torrent ve ekibi mutlaka katkıda bulunuyorlar ama kendisinin sözleşmesini görmeden, bize raporunu vermeden 'çalışıyoruz çalışmıyoruz' diyemem. Ama şunu beyan etmiştim: orta ve uzun vadeli planlarımızda Torrent vizyonunda bir ekip yok. Bunun kararını ben vermeyeceğim sadece onayını vereceğim." diyen Hamamcıoğlu'nun Rudi Garcia ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Metin Öztürk'ün hoca adayı Okan Buruk

Bir diğer aday Metin Öztürk ise Okan Buruk ile görüşmelerine devam ediyor. Deneyimli teknik adamı listesinin başına koyan Öztürk'ün yerli teknik adamla çalışmak istediği belirtildi.

Şampiyonluk yaşayan Okan Hoca'yı göreve layık gören Öztürk'ün son dönemde yabancı hocaların şampiyonluk kazanamamasını referans aldığı biliniyor.