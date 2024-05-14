Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi belirlendi

AA
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.
Renk seçimi gerçekleşti
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.
Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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