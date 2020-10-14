Galatasaray'da başkanlığa aday olacak isimler

Mustafa Cengiz'in seçime gitmek istediğini açıklamasının ardından; Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk başkanlık yarışına girmek için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret eden Mustafa Cengiz, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Cengiz'in "Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum." demesi sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerini harekete geçirdi.

3 ADAY VAR

Cengiz'in yaptığı bu açıklamanın ardından Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk'ün çalışmalara başladıkları ve başkanlığa aday olmak istedikleri öğrenildi.

CENGİZ BELİRSİZ

Mevcut başkan Cengiz'in yarışa girip girmeme konusundaki kesin kararını, sağlık durumuna göre vereceği belirtildi.