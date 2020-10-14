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    Galatasaray'da başkanlığa aday olacak isimler

    Galatasaray'da başkanlığa aday olacak isimler

    Mustafa Cengiz'in seçime gitmek istediğini açıklamasının ardından; Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk başkanlık yarışına girmek için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 13:56
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    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret eden Mustafa Cengiz, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

    Cengiz'in "Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum." demesi sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerini harekete geçirdi.

    Galatasaray da başkanlığa aday olacak isimler #1

    3 ADAY VAR

    Cengiz'in yaptığı bu açıklamanın ardından Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk'ün çalışmalara başladıkları ve başkanlığa aday olmak istedikleri öğrenildi.

    Galatasaray da başkanlığa aday olacak isimler #2

    CENGİZ BELİRSİZ

    Mevcut başkan Cengiz'in yarışa girip girmeme konusundaki kesin kararını, sağlık durumuna göre vereceği belirtildi.

    Galatasaray da başkanlığa aday olacak isimler #3

    Galatasaray da başkanlığa aday olacak isimler #4

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