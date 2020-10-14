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Galatasaray'da başkanlığa aday olacak isimler
Mustafa Cengiz'in seçime gitmek istediğini açıklamasının ardından; Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk başkanlık yarışına girmek için kolları sıvadı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 13:56
- Güncelleme : 14.10.2020 - 13:56
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret eden Mustafa Cengiz, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Cengiz'in "Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum." demesi sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerini harekete geçirdi.
3 ADAY VAR
Cengiz'in yaptığı bu açıklamanın ardından Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk'ün çalışmalara başladıkları ve başkanlığa aday olmak istedikleri öğrenildi.
CENGİZ BELİRSİZ
Mevcut başkan Cengiz'in yarışa girip girmeme konusundaki kesin kararını, sağlık durumuna göre vereceği belirtildi.