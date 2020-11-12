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    Galatasaray'da başkanlığa aday olan isimler

    Galatasaray'da başkanlığa aday olan isimler

    Aralık ayında yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da; Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın adaylığını açıklayan isimler oldu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ise henüz kararını vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:57
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gündemin en önemli maddesi başkanlık seçimi.

    19-26 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılı kulüpte adaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın kesin olarak seçime girme kararı alırken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise henüz kararını vermedi.

    "AİLEM VE DOKTORLARIM BIRAK DİYOR"

    Dün adaylıkla ilgili bir açıklama yapan Cengiz, "Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar." demişti.

    Galatasaray da başkanlığa aday olan isimler #1

    DURSUN ÖZBEK BU KEZ YOK

    Öte yandan, son iki seçimi kaybeden Dursun Özbek'in bu kez aday olmayı düşünmediği öğrenildi.

    Galatasaray da başkanlığa aday olan isimler #2

    Burak Elmas (Faruk Süren'in damadı)

    Galatasaray da başkanlığa aday olan isimler #3

    Metin Öztürk

    Galatasaray da başkanlığa aday olan isimler #4

    Cengiz Özyalçın

    Galatasaray da başkanlığa aday olan isimler #5

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