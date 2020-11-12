Galatasaray'da başkanlığa aday olan isimler

Aralık ayında yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da; Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın adaylığını açıklayan isimler oldu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ise henüz kararını vermedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gündemin en önemli maddesi başkanlık seçimi.

19-26 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılı kulüpte adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın kesin olarak seçime girme kararı alırken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise henüz kararını vermedi.

"AİLEM VE DOKTORLARIM BIRAK DİYOR"

Dün adaylıkla ilgili bir açıklama yapan Cengiz, "Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar." demişti.

DURSUN ÖZBEK BU KEZ YOK

Öte yandan, son iki seçimi kaybeden Dursun Özbek'in bu kez aday olmayı düşünmediği öğrenildi.

Burak Elmas (Faruk Süren'in damadı)

Metin Öztürk

Cengiz Özyalçın