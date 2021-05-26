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    Galatasaray'da başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak

    Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:57
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    Galatasaray'da başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak

    Galatasaray'da koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan başkanlık seçimlerinin tarihi belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk.

    "SEÇİM 18 HAZİRAN'DA"

    Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray da başkanlık seçimi 18 Haziran da yapılacak #1

    5 ADAY VAR

    Sarı-kırmızılı kulüpte şu anlık, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi, Burak Elmas ve İbrahim Özdemir olmak üzere toplamda 5 aday için oy kullanılacak.

    Galatasaray da başkanlık seçimi 18 Haziran da yapılacak #2

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