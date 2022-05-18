Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Gözler o tarihte!

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Gözler o tarihte!

İdari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas sonrası yeni başkanın kim olacağı kim olacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2022?

Fatih Terim ile yoluna devam edeceğini söyleyen ve büyük umutlarla başkan seçilen Burak Elmas, mali açıdan ibra edildi.

Ancak Fatih Terim ile olaylı bir şekilde yolların ayrılması sonrası idari açıdan ibra edilmeyeceğine dair kulis bilgileri gelmeye başladı.

Beklenilen oldu ve Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmeyerek seçime gitme kararı aldığını duyurdu.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı seçimde, Burak Elmas bir kez daha boy göstermeyecek.

Son gelen iddialar ise Metin Öztürk ve Dursun Özbek'in birleştiği hatta Öztürk'ün çekilerek Özbek'in aday olacağı yönünde..

Oldukça karışık ve olaylı başlayan başkanlık seçiminin sonucu merak edilirken, ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Gözler o tarihte!

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Başvuruların 20 Mayıs’a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran’da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas’ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.