Galatasaray'da başkanlık seçimine koronavirüs engeli

İçişleri Bakanlığı, geniş katılımlı toplantılara 28 Şubat 2021 tarihine kadar izin vermeme kararı aldı. Böylece sarı-kırmızılıların aralık ayında seçim yapma planı suya düştü.

Geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul kararı alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e kötü haber.

Galatasaray Kulübü, aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek.

19-26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgını nedeniyle bunu yapamayacak.

28 ŞUBAT 2021'E KADAR UZATILACAK

İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi.

YAKINDA ZAMANDA KULÜPLERE BİLDİRİLECEK

Valililklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.