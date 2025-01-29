Galatasaray'da beklenmedik sakatlık: 2-3 hafta yok

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlık açıklaması yaptı.

İKİ İSİMDE SAKATLIK

İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak.