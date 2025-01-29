Galatasaray'da beklenmedik sakatlık: 2-3 hafta yok

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlık açıklaması yaptı.
İKİ İSİMDE SAKATLIK
İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;
Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak.
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