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- Galatasaray'da Belhanda bilmecesi
Galatasaray'da Belhanda bilmecesi
Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren, Alanyaspor karşlaşmasında ise oynatılmayan Belhanda'nın, galibiyet pozunda yer almaması kafaları karıştırdı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 10:47
- Güncelleme : 22.02.2021 - 11:32
Gedson Fernandes'in transfer edilmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan Younes Belhanda, kayıplara karıştı.
Kasımpaşa maçında son dakikalarda oyuna dahil olan Faslı futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde ise şans bulamadı.
SADECE BELHANDA YOK
1-0 kazanılan maçın ardından İstanbul’a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, sevinçlerini 'aile fotoğrafı' ile belgelerken, bu karede Younes Belhanda’nın yer almaması dikkat çekti.
30 yaşındaki futbolcunun fotoğrafta olmamasının nedeni ise henüz öğrenilemedi.