Euro
8.4903
0.31%
Dolar
7.0049
0.34%
Altın
403.98
0.99%
Borsa
1.566
0.39%
Bitcoin
403.055
1.21%
EXEN Coin
16.92
-2.02%
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C
    Galatasaray'da Belhanda bilmecesi

    Galatasaray'da Belhanda bilmecesi

    Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren, Alanyaspor karşlaşmasında ise oynatılmayan Belhanda'nın, galibiyet pozunda yer almaması kafaları karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gedson Fernandes'in transfer edilmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan Younes Belhanda, kayıplara karıştı.

    Kasımpaşa maçında son dakikalarda oyuna dahil olan Faslı futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde ise şans bulamadı.

    Galatasaray da Belhanda bilmecesi #1

    SADECE BELHANDA YOK

    1-0 kazanılan maçın ardından İstanbul’a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, sevinçlerini 'aile fotoğrafı' ile belgelerken, bu karede Younes Belhanda’nın yer almaması dikkat çekti.

    30 yaşındaki futbolcunun fotoğrafta olmamasının nedeni ise henüz öğrenilemedi.

    Galatasaray da Belhanda bilmecesi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir