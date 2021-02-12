Galatasaray'da Belhanda ile sözleşme görüşmesi

Fatih Terim, Belhanda ile sözleşme uzatılması yönünde görüş bildirdi. Yönetim ise Belhanda'nın ücretinde yüzde ellilik bir indirim talep ediyor.

Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor.

TERİM KALSIN DİYOR

Yönetim, Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon euro teklif etti. Fatih Terim de oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Sözleşmesi uzatılmayan Belhanda, Körfez ülkelerinden teklifler almasına rağmen kalmak istediğini kulübe iletti. Fatih Terim'in de Faslı 10 numaranın devam etmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin euro olan Belhanda 1 milyon euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin euro istedi. Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin euro fark olduğu ortaya çıktı.

KALMA İHTİMALİ %50

30 yaşındaki Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalma olasılığı yüzde 50 olarak görülüyor. Belhanda sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla kaderini belirleyecek.