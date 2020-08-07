Galatasaray'da Belhanda krizi

Younes Belhanda, aylar önce F.Bahçe derbisinde gördüğü kartın cezasının şimdi kesilmesine sinirlendi. Faslı futbolcu, yönetimin gitmesi için kendisine mobbing uyguladığını söyledi.

Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerinden biri olmasına rağmen performansı yetersiz bulunan Belhanda'nın, geleceği belirsizliğini koruyor.

"BONSERVİSİMİ VERİN"

Katarlıların "İstediğin ücreti veririz ama bonservis ödemeyiz." demesi üzerine yönetimle görüşen tecrübeli futbolcunun, "Ya beni serbest bırakın ya da sözleşmem bitene kadar takımdan ayrılmam." diyerek rest çektiği öğrenildi.

Belhanda'nın bu tavrı sonrası harekete geçen sarı-kırmızılılar ise ilginç bir yaptırım uyguladı.

6 AY SONRA GELEN CEZA

Galatasaray yönetimi, 23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcuya, 6 ay sonra 150 bin euro para cezası kesti.

"BENİ YILDIRMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Kendisine mobbing uygulandığını belirten Belhanda, "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek yönetime tepki gösterdi.

Karşılıklı restleşmelerin ardından transferin iyice çıkmaza girdiği belirtildi.