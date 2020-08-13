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Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizi
Galatasaray'da indirim yapmayan dört futbolcudan ikisi olan Belhanda ile Feghouli'nin, alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çektikleri öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 15:58
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "30 futbolcuyla indirim konusunda anlaştık. Ancak 4 oyuncu bizi yoruyor." demişti.
Cengiz'in bahsettiği o 4 futbolcunun Babel, Donk, Feghouli ve Belhanda oldukları öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulüpte bugün bir kriz daha yaşandı.
FIFA'YA GİTTİLER
Yönetimin indirim beklediği Feghouli ile Belhanda'nın FIFA'ya başvurarak, alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çektikleri öğrenildi.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Cimbom'da, antrenmanlardan kareler paylaşılırken, bu iki futbolcunun fotoğraflarına yer verilmemesi dikkat çekti.