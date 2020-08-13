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Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizi

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizi

Galatasaray'da indirim yapmayan dört futbolcudan ikisi olan Belhanda ile Feghouli'nin, alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çektikleri öğrenildi.