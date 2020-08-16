Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli satılıyor

Sarı-kırmızılılara maaş indirimi konusunda sıkıntı çıkartan futbolcular arasında yer alan Feghouli ve Belhanda'nın iyi bir teklife satılacağı öğrenildi.

Pandemi sürecinde finansal kriz yaşayan sarı-kırmızılı kulübe, alacaklarının gecikmesi sebebiyle ihtarname çeken Feghouli ve Belhanda, indirime de yanaşmazken borçsuzluk kağıdını ise imzalamadı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Bizi çok yordular" dediği dört oyuncudan ikisi olan Belhanda ve Feghouli'nin ayrılığına teknik patron Fatih Terim'den de sonunda onay çıktı. Her iki futbolcunun menajeriyle de bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacak.

MAAŞ YÜKÜ 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Belhanda ve Feghouli'nin satılarak hem maaş bütçesinde yer açılmasını hem de elde edilecek bonservis geliriyle transferde işlerin rahatlamasını hedefliyor.

Cimbom'da Feghouli senelik 3.85 milyon euroya oynuyor, Belhanda ise 3.35 milyon euro alıyor. Bonuslarla birlikte iki yıldızın maliyeti senelik 10 milyon euroya yaklaşıyor.

YERLERİ DOLDURULACAK

Şu ana kadar Arap kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Belhanda'dan, 9-10 milyon euro civarında bonservis geliri bekleniyor. Feghouli'nin ise 7-8 milyon euro seviyesinde bir bonservisle gönderilmesi planlanıyor.

Şu ana kadar yapılan transferler arasında Emre Kılınç'ın, sağ açıkta Feghouli'nin yerine oynatılması seçenekler arasında. 10 numara ise büyük ihtimalle Belhanda'dan alınıp Emre Akbaba'ya verilecek.

Teknik direktör Fatih Terim, iki futbolcuyu da yeni sezon öncesi ilk 11 planlarına dahil etmiş durumda.