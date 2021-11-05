Galatasaray'da Berkan Kutlu parlıyor

Sarı-kırmızılıların yükselen yıldızı dün de kusursuzdu. Sahanın yine en çok koşanlarından biri olan başarılı oyuncu, kaptığı kritik toplarla savunmasına da büyük katkı verdi.

Son dönemde adı Dortmund ve İnter’le anılmaya başlayan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın en göze batan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geçen hafta lig maçında 14 KM’ye yaklaşan koşu mesafesiyle sahanın lideri olan Berkan, Lokomotiv Moskova karşısında da en iyilerden biriydi.

Orta sahada takımını yönlendirmenin yanı sıra çok kritik noktalarda kaptığı toplarla savunmasına da büyük yardım eden başarılı oyuncu, taraftarından da hocasından da alkış aldı.

RAKAMLARLA DA ÖNDE

Yine sahanın en çok topla buluşan isimlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Berkan kazandığı 5 ikili mücadele ve 4 top kapmayla da performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu. Berkan orta sahada sergilediği performansla takımın en iyilerinden biriydi.