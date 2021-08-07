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Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya yeni görev
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'ya Fatih Terim'in biraz daha ileri hatta görev vereceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 14:14
Galatasaray'da Fatih hoca, ön liberoya istediği takviyenin yapılması halinde, Berkan Kutlu'ya daha ileride görev vermeyi planlıyor.
DAHA İLERİDE GÖREV
Fatih hoca, ön liberoya istediği takviyenin yapılması halinde, Berkan Kutlu'ya daha ileride görev vermeyi planlıyor.
Genç futbolcunun ilk maçındaki temposu,takım savunmasına katkısı, bununla birlikte toplu topsuz öne attığı deparlar, hücum hattına yaklaştığında daha da etkili olabileceği şeklinde yorumlandı.