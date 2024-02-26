Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi sınırdakiler kart görmedi Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı. Böylelikle 3 isim de gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla mücadeleyi kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 12 ve 45+1. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.

3 isim de kart görmedi

Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu.

Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.

Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11’de başlarken, Oliveira ise sonradan oyuna dahil oldu.

Derbide görev alabilecekler

Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Ligin 28. haftasındaki derbi 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.