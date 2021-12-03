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    Galatasaray'da bir futbolcuya koronavirüs teşhisi

    Galatasaray'da yapılan testlerin ardından bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 03:12
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 03:18
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    Galatasaray'da bir futbolcuya koronavirüs teşhisi

    Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan Covid-19 PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı.

    "OYUNCUMUZ KARANTİNADA"

    Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

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