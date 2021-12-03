Galatasaray'da bir futbolcuya koronavirüs teşhisi

Galatasaray'da yapılan testlerin ardından bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan Covid-19 PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı.

"OYUNCUMUZ KARANTİNADA"

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.