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- Galatasaray'da bir futbolcuya koronavirüs teşhisi
Galatasaray'da bir futbolcuya koronavirüs teşhisi
Galatasaray'da yapılan testlerin ardından bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
- İHA
- 03.12.2021 - 03:12
- Güncelleme : 03.12.2021 - 03:18
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan Covid-19 PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı.
"OYUNCUMUZ KARANTİNADA"
Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.