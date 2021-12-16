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Galatasaray'da Boey ve Marcao seferberliği
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 11:56
Galatasaray 'da gözler sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Marcao'ya çevrildi.
Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formsuz Christian Luyindama ile ciddi problemler yaşayan sarı-kırmızılılarda, sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.
TERİM, MARCAO'YU İSTİYOR
Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'da bir diğer seferberlik ise Boey cephesinde yaşanıyor.
SACHA BOEY İÇİN DE SEFERBERLİK
Fransa'daki tedavisinin ardından 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönen Fransız futbolcunun, Başakşehir karşısında ilk 11'de oynama ihtimali var. Son idmanlarda genç oyuncu için denemeler yapılacak. Sağlık ekibinden onay çıkarsa, Terim Boey'yi ilk 11'de sahaya sürmek istiyor.
Tecrübeli hoca, Boey'nin kadroya dönmesi halinde Yedlin'i devre arasına kadar kızağa çekmenin hesaplarını yapıyor.