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Galatasaray'da Boey ve Marcao seferberliği

Galatasaray'da Boey ve Marcao seferberliği

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcao ve Sacha Boey'in Başakşehir maçına yetiştirilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor.