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    Galatasaray'da Boey ve Marcao seferberliği

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcao ve Sacha Boey'in Başakşehir maçına yetiştirilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 11:56
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    Galatasaray'da Boey ve Marcao seferberliği

    Galatasaray 'da gözler sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Marcao'ya çevrildi.

    Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formsuz Christian Luyindama ile ciddi problemler yaşayan sarı-kırmızılılarda, sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.

    TERİM, MARCAO'YU İSTİYOR

    Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'da bir diğer seferberlik ise Boey cephesinde yaşanıyor.

    Galatasaray da Boey ve Marcao seferberliği #1

    SACHA BOEY İÇİN DE SEFERBERLİK

    Fransa'daki tedavisinin ardından 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönen Fransız futbolcunun, Başakşehir karşısında ilk 11'de oynama ihtimali var. Son idmanlarda genç oyuncu için denemeler yapılacak. Sağlık ekibinden onay çıkarsa, Terim Boey'yi ilk 11'de sahaya sürmek istiyor.

    Tecrübeli hoca, Boey'nin kadroya dönmesi halinde Yedlin'i devre arasına kadar kızağa çekmenin hesaplarını yapıyor.

    Galatasaray da Boey ve Marcao seferberliği #2

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