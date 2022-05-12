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    Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray için, "Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? " sorusu gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 18:13
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    Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra Domènec Torrent ile devam eden Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

    Başkanlık seçiminde yaşanan karışıklıklar ve takımın istenilen seviyede olmaması, taraftarların canını sıkıyor.

    Küme düşme hattına kadar gelen ve 13. sıraya çıkan Galatasaray, 37. hafta maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray'da kalmanın hesaplarını yapan Torrent'in bu maçı mutlak kazanması ve puan atlaması gerekiyor.

    Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da diğer yandan ise sakat ve cezalı oyuncular gündeme getirildi.

    Bu kapsamda taraftarlar, "Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? İşte yanıtı...

    Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Fernando Muslera'nın bu maç çok dikkat etmesi gerekiyor.

    Omar Elabdellaoui ve  Marcao ise sakatlıkları nedeniyle ilk 11'de yer alamayacak gibi duruyor.

    Anterman sırasında sakatlanan Alparslan Öztürk'ün durumu ise belirsiz..

    Galatasaray da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? #1


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