Galatasaray'da Bülent Bayraktar görevinden ayrıldı

Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar, Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı öncesi göreve gelen Bülent Bayraktar'ın resmi olarak görevi açıklanmamıştı.

Ancak Marsilya maçı sonrasında soyunma odasında çekilen fotoğrafta Bülent Bayraktar ilk kez görülmüştü. Kısa süre önce görevden ayrılan Bayraktar'ın, Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürdü.

TERİM’LE ANLAŞAMADI

Uzun yıllardır Fatih Terim'in akıl hocası olarak adlandırılan Prof. Bayraktar, bu dönemde ise Terim ile bir türlü anlaşamadı. Bayraktar, teknik ekibin değişmesi tavsiyesinde bulundu ancak Fatih Terim bu fikre sıcak bakmadı.

Galatasaray'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar, görevinden ayrıldı.

BURAK ELMAS'IN TAVSİYESİYLE GELMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; ülkenin önemli akademisyenlerinden biri olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda görev alan Prof. Dr. Bülent Bayraktar, bu kez göreve Burak Elmas'ın isteği ve tavsiyesiyle gelmişti.