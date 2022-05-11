Galatasaray'da Burak Elmas yeniden adaylık düşünüyor

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas, listesini değiştirerek yeniden aday olmanın yollarını arıyor. Camiadan yeterli desteği görmesi halinde Elmas, seçime aday olacak.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Burak Elmas, seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda 27 Mart'ta yapılan Olağanüstü Mali Genel Kurul'da yönetimin ibra edilmemesi sonucunda Burak Elmas seçim kararı almıştı.

Aday listesini güçlendirip seçime girmek istiyor

Bu karar sonrası Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklamıştı. Ancak Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusu sonrası seçim ertelenmiş, aynı zamanda mahkeme Burak Elmas'ın yapılacak seçimlerde aday olabileceği kararını almıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Burak Elmas 11 Haziran için yeni seçim kararı almıştı. 20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olacak. Camiada üçüncü aday beklenirken flaş bir gelişme yaşandı ve Burak Elmas'ın seçimlerde aday olacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

Seçim 11 Haziran'da

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.