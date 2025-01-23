Galatasaray'da büyük endişe: İstatistikler endişe verici

Galatasaray, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yaşadığı savunma sorunlarıyla dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un 3'lü ve 4'lü savunma sistemlerini denemesine rağmen beklenen performans alınamadı.
Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda, savunma yükü Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in omuzlarına kaldı.
30 MAÇTA 45 GOL
Galatasaray'ın savunma sıkıntıları istatistiklere de yansıdı. Süper Lig'de son 7 maçta 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 14 golle maç başına 2 gol yeme ortalaması tutturdu.
Ligde toplamda 22 maçta 19 gol yiyen Cimbom, Türkiye Kupası'nda ise tek maçta kalesinde 2 gol gördü.
Sezon genelinde 30 resmi maçta toplamda 45 gol yiyen Galatasaray, savunmada istikrarsız bir grafik sergiliyor.
SADECE 4 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Sarı-kırmızılılar, sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 30 resmi maçın yalnızca 4'ünde kalesini gole kapatabildi.
Bu maçlar, Süper Lig'de Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Türkiye Kupası'ndaki Bodrum karşılaşmaları oldu.
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