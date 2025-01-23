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Galatasaray'da büyük endişe: İstatistikler endişe verici

Galatasaray'da büyük endişe: İstatistikler endişe verici Galatasaray, son dönemde defansta ciddi sorunlar yaşıyor. Lig, Avrupa ve kupada nerdeyse her maçta gol yemeye başlayan sarı kırmızılıların istatistikleri gelecek için endişe veriyor.