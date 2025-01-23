Galatasaray'da büyük sorun: Kale gole kapatılamıyor

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Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera'nın Dinamo Kiev maçında taraftarların protestosu ile karşı karşıya kalması, 3-3'lük beraberliğin dahi önüne geçti.

Başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, maç sonu yaptıkları açıklamalarla Uruguaylı eldivene destek verdi.

Sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konuların başında Fernando Muslera geliyordu.

Galatasaray'da geçirdiği 13 yılda 7 lig şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza atan tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını yazdırsa da savunmanın kötü performansıyla birlikte bu sezon tartışılmaya başlandı.

GÜNAY DA HER MAÇTA GOL YEDİ

Sarı kırmızılılar bu sezon hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna yenilgisiz devam etse de kalesini kapatmakta güçlük çekiyor. Öyle ki Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken bunların sadece 4'ünü gol yemeden tamamladı.

Bu seride 26 kez kaleye geçen Fernando Muslera toplamda 38 kez topu ağlarından çıkarırken 4 maçta rakiplere geçit vermedi. Ancak Uruguaylı eldivenin forma giyemediği maçlarda da görüntü değişmedi.

Günay Güvenç, 4 kez ilk 11'de şans bulurken bu maçların tamamında gol yedi. Günay 11'de çıktığı maçlarda 8 gol yerken, sonradan girdiği 2 maçta da 1 gole engel olamadı.

30 MAÇIN 4'ÜNDE KALE KAPATILDI

Sarı-kırmızılılar bu sezon 30 resmi karşılaşmaya çıkarken 26'sında kalesini kapatamadı ve toplam 47 gol yedi.

Bu maçların 26'sında görev yapan Muslera, 38 kez topu ağlardan çıkarırken gol yenmeyen 4 maçta da kaledeydi.

Uruguaylı eldivenin oynamadığı 4 maçın tamamında rakipler fileleri sarsarken, Günay da 9 gole engel olamadı.