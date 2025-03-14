Galatasaray'da Carlos Cuesta kadroya alınmadı

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Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"UFAK BİR DARBE ALDI"

Okan Buruk, kadroda yer almayan Cuesta ile ilgili, şunları dedi:

Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında. Lemina'yı kullanıyoruz ama yüzde yüzünde değil tam olarak. Onu da maksimum seviyesine getireceğiz milli takım arasında. O yüzden bugün oyun içerisinde kullanacağız. 90 dakikalık bölümde zorlanma ve risk olduğu için onunla başlamadık.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÖNEMLİ BİZİM İÇİN"

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Burada neye ihtiyacımız var, kazanıp, maç bittiğinde 10 puanlık bir fark yakalamak istiyoruz. 2 maç eksik olmasına rağmen 10 puanı tabloda görmek önemli bizim için. Psikolojik olarak önemli bu. Onu istiyoruz. Tabii ki iyi oyun istiyoruz.

"ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Okan Buruk, son olarak, şunları dedi: