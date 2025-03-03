Galatasaray'da Carlos Cuesta performansıyla eleştirilerin odağında

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Galatasaray'da tartışılan isim yeni transferlerden Carlos Cuesta...

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 8 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, Kasımpaşa karşısında maça damga vurdu.

Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu ancak hatalarıyla taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY'DA TARTIŞILAN İSİM CUESTA

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı.

Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı sosyal medyada eleştirildi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"SAHADA GÖRECEKSİNİZ DEMİŞLERDİ, GÖRDÜK"

Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Cuesta'yı sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük", "Tarihin en kötü transferi Cuesta", "Nelsson'u gönder, Cuesta al. Futbolcudan bu kadar anlıyorlar", "Külliyen zarar" diyerek öfkelerini ifade etti.

Öte yandan Cuesta, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı.

25 yaşındaki stoper, bu maçlarda 415 dakika sahada kaldı.