Petrol
107.6
-3.45%
Euro
16.30
-0.35%
Dolar
14.68
0.18%
Altın
915.83
0.53%
Borsa
2240
0.45%
Bitcoin
691.261
-0.24%
BTXN Coin
37.40
-1.44%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Galatasaray'da çifte sakatlık şoku

    Galatasaray'da milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da çifte sakatlık şoku

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

    Galatasaray da çifte sakatlık şoku #1

    FEGHOULI VE MOHAMED'İN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

    Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

    Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

    İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

    Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    Galatasaray da çifte sakatlık şoku #2


    İlginizi Çekebilir

    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın
    Milli Takımlar

    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Philippe Girard'dan bir Leonard Cohen biyografisi: Teldeki Kuş
    Kitap

    Philippe Girard'dan bir Leonard Cohen biyografisi: Teldeki Kuş

    Görüş Bildir