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Galatasaray’da Davinson Sanchez sedyeyle kenara geldi: Yerine başkası girince hocasına sinirlendi

Galatasaray’da Davinson Sanchez sedyeyle kenara geldi: Yerine başkası girince hocasına sinirlendi Brezilya-Kolombiya maçında Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, Alisson ile çarpışma sonucu sakatlandı ve oyundan alındı. Yerine diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta dahil oldu. Sanchez, daha sonra iyi olduğunu belirterek değişikliğe tepki gösterdi.