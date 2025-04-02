Galatasaray'da Davinson Sanchez'den kritik müdahale

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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray ile karşılaştı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ileri çıkan Fenerbahçeli savunmacı Milan Skriniar, kaleci Günay Güvenç'in üzerinden topu aşırttı.

Kaleye giden topa ise Davinson Sanchez'den çok kritik bir müdahale geldi.

SANCHEZ GALATASARAY'I İPTEN ALDI

Sanchez gole giden topu neredeyse çizgiden çıkararak son dakikada takımını yarı finale taşımış oldu.

İşte Sanchez'in hayati müdahalesi...

(Görüntü ATV'den alınmıştır.)