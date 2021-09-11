Galatasaray'da derbi öncesi eksikler var

Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor maçı öncesi milli aranın olması takıma pek de iyi yansımadı. Derbiye eksik hazırlanan sarı-kırmızılılarda 3 oyuncu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Milli ara, pazar günü güçlü rakibi Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Galatasaray’a hiç iyi gelmedi. Sarı-kırmızılılar pazar günkü zorlu deplasman öncesi sorunlarla boğuşuyor.

Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray’da uzun seyahatler ve yorgunluklar ile beraber takım halinde taktik çalışmaların sınırlı kalması sıkıntı yarattı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yaşadığı ve çözüm bulması gereken sorunlar şöyle:

ANTRENMAN EKSİĞİ

20 saatlik bir seyahat programının ardından Fernando Muslera bu akşam ya da gece İstanbul’a gelecek ve Trabzon’a gidecek.

Halil, Taylan ve Kerem A Milli Takım’dan planlanandan geç döndü. Çarşamba yapılan akşam antrenmanına beklenen oyuncular ancak perşembe antrenmanında bulunabildi.

3 OYUNCU SAKATLANDI

Boey antrenmanda sakatlandı. 20 yaşındaki futbolcunun yerine Yedlin forma giyecek. Yedlin ise milli süreçte 3 maç oynadı ve uzun seyahatler yaptı. Maça yorgun çıkması handikap olarak görülüyor.

Feghouli milli takımından problemle döndü. Kasık adalesinde 1. derece zorlanma olan tespit edilen Feghouli Trabzon ve Lazio maçlarını kaçıracak.

Ümit Milli Takımı’nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz’ın ameliyatı yapıldı.