Petrol
110.84
1.38%
Euro
16.17
-1.07%
Dolar
14.74
-0.78%
Altın
935.24
-1.76%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.391
-1.17%
BTXN Coin
38.68
-0.02%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Galatasaray'da derbi öncesi kar alarmı

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Galatasaray'ın stadının bulunduğu Seyrantepe'yi de yoğun bir şekilde etkiliyor. Sarı-kırmızılılar, olası bir zemin bozukluğu için önlem almış durumda.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da derbi öncesi kar alarmı

    Galatasaray, 1-1 biten Barcelona maçı sonrasında Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'ı kendi evinde konuk edecek. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    Her ne kadar kar yağışının pazartesi günü ülkeyi terk etmesi beklense de sarı-kırmızılı yönetim, olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

    YETKİLİLER YOĞUN ÇALIŞIYOR

    İlk etapta zemini koruma altına alan Galatasaraylı yetkililer, ısıtıcılarla çimleri güçlendirerek sahanın derbiye hazır olmasını sağlayacak.

    Ocak ayındaki yoğun kar yağışında alınan tedbirler, o dönemki Galatasaray - Trabzonspor maçının sorunsuz oynanmasını sağlamıştı.

    Galatasaray da derbi öncesi kar alarmı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Kırıkkale'deki yavru kangal anne dedi
    Yaşam

    Kırıkkale'deki yavru kangal anne dedi

    Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim ölü bulundu
    3. Sayfa

    Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim ölü bulundu

    Görüş Bildir