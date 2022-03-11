Galatasaray'da derbi öncesi kar alarmı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Galatasaray'ın stadının bulunduğu Seyrantepe'yi de yoğun bir şekilde etkiliyor. Sarı-kırmızılılar, olası bir zemin bozukluğu için önlem almış durumda.

Galatasaray, 1-1 biten Barcelona maçı sonrasında Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'ı kendi evinde konuk edecek. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Her ne kadar kar yağışının pazartesi günü ülkeyi terk etmesi beklense de sarı-kırmızılı yönetim, olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

YETKİLİLER YOĞUN ÇALIŞIYOR

İlk etapta zemini koruma altına alan Galatasaraylı yetkililer, ısıtıcılarla çimleri güçlendirerek sahanın derbiye hazır olmasını sağlayacak.



Ocak ayındaki yoğun kar yağışında alınan tedbirler, o dönemki Galatasaray - Trabzonspor maçının sorunsuz oynanmasını sağlamıştı.