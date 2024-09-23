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Galatasaray'da derbi zaferinin parolası: Onur meselesi

Galatasaray'da derbi zaferinin parolası: Onur meselesi Geçen sezon Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluğa rağmen bu derbiyi unutmadı. Kadıköy'deki maça ekstra motive olan Cimbom, rövanşı çok daha iyi bir skorla almayı başardı.