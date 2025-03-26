Galatasaray'da derbiler öncesi oyunculara ödeme yapılacak

Haber Merkezi

Şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Galatasaray'da, üst üste oynanacak derbilerin hazırlıkları sürüyor.

Önce Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılaşacak.

Okan Buruk ve kurmayları her iki ezeli rakibi de analiz ederken yönetim de saha dışı çalışmalarına başladı.

DERBİLERDEN ÖNCE HESAPLARA YATACAK

Bu sezon biriken 20 maçlık galibiyet primlerini Antalyaspor müsabakası öncesinde ödeyen yönetim, vadesi gelen maaşları da yatırmak için kolları sıvadı.

Galatasaray 31 Mart tarihine kadar 16 milyon euroluk bir ödeme yapmak durumunda.

Sarı-kırmızılı kulüp, borçsuzluk kağıdı alabilmek için son tarih olan 31 Mart’ı derbi öncesine çekmeyi hedefliyor.

'FUTBOLA ODAKLANIN'

Galatasaraylı idareciler, futbolcuların maaşlarını ödeyerek kafalarının sadece futbola odaklı olmasını istiyor.

Bu süreçte sık sık Kemerburgaz’a gidecek olan Dursun Aydın Özbek de primle ilgili açıklamalar yapacak.

DERBİ PRİMİ SOYUNMA ODASINDA AÇIKLANACAK

Sarı-kırmızılılar derbiler öncesinde değil, kazanılması halinde soyunma odasında prim açıklayacak.

Galatasaray’da futbolculara iki derbi için 3 milyon euro gibi bir primin gözden çıkarıldığı öğrenildi.