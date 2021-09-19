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    Galatasaray'da Diagne kadroda yok

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında Diagne'ye şans vermedi. Deneyimli santrfor kadroda kendisine yer bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 15:07
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    Galatasaray'da Diagne kadroda yok

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.

    KADRODA YOK

    Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu.

    Galatasaray da Diagne kadroda yok #1

    Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

    Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram

    Galatasaray da Diagne kadroda yok #2

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