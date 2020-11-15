Galatasaray'da Diagne yetersiz kaldı

Radamel Falcao'nun yokluğunda beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Fatih Terim'in, Ryan Babel'i forvet hattında kullandığı Galatasaray'da Mbaye Diagne, bir türlü istenen seviyeye gelemiyor.

Fatih Terim'in, Ryan Babel'i forvet hattında kullandığı Galatasaray'da Mbaye Diagne, bir türlü istenen seviyeye gelemiyor.

Terim'in, eski günlerine dönmesi için çok çalışması gerektiğini belirttiği Diagne'nin, izin öncesi yapılan son antrenmanlarda da yetersiz gözüktüğü bildirildi. İyice gözden düşen Senegalli forvetin, süre alması pek kolay gözükmüyor.





"DIAGNE BU HALİYLE OYNAYAMAZ"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin Sivasspor karşısına ilk 11'de başlamamasının nedeni şöyle açıklamıştı.

Mbaye Diagne'nin 1 yıldır futbol oynamadığını ve kendisine de anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Terim, "Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor... Ona da kızmamak lazım, bir futbolcunun 12 ay futbol oynamaması kolay değil. Diagne daha fazla çalışır ve kısa bir süre içerisinde aramıza dönerse Diagne ile de başlarız, gerekirse çift forvet de oynarız." dedi.



