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    Galatasaray'da Diagne'den ayrılık kararı

    Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirmek için takımdan ayrılmayı istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 09:19
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    Galatasaray'da Diagne'den ayrılık kararı

    Galatasaray’da ‘gitsin mi kalsın mı’ tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

    Senegalli futbolcu, “İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum.” dedi.

    Diagne’nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon euroluk bir teklif getirirken, Galatasaray’ın bu oyuncudan 4 milyon euro gelir beklediği öğrenildi.

    Galatasaray da Diagne den ayrılık kararı #1

    "TAKIMDAN AYRILACAĞIM"

    Hürriyet'in haberine göre; Diagne’nin kesin olarak “Takımdan ayrılacağım” demesinin ardından sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.

    Galatasaray da Diagne den ayrılık kararı #2

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