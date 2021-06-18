Galatasaray'da Divan Başkanı Aykutalp Derkan oldu

Galatasaray'da Divan Başkanı Aykutalp Derkan oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçimini Aykutalp Derkan kazandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı yarıştı.

Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu üstlenirken, Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarıştı.

Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.

AYKUTALP DERKAN BAŞKAN OLDU

Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.

Seçim de Aykutalp Derkan 446 oy alarak sarı kırmızılı kulübün yeni divan kurulu başkanı seçildi. Niyazi Yelkencioğlu ise 332 oy aldı.