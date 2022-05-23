Galatasaray'da istenileni veremeyen Domenec Torrent ile ilgili, "Galatasaray'da Domenec Torrent ayrılıyor mu?" soruları taraftarın en önemli gündem maddelerinden birisi oldu.

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yaşananlar, uzun bir süre gündemi meşgul etti.

Fatih Terim ile yollarını ayırmaya karar veren ve idari yönden ibra edilmeyen Elmas yönetimi, takımın başına Domenec Torrent'i getirdi.

Burak Elmas yönetimi mali açından ibra edilip idari açıdan ibra edilmeyince, Domenec Torrent'in geleceği tehlikeye girdi.

Takımın peş peşe aldığı kötü sonuçlara rağmen Domenec Torrent ayrılmak istemiyor ancak başkan adayları teknik adamla devam etme niyetinde değil.

Kulislerde Okan Buruk ismi konuşulurken haliyle, "Galatasaray'da Domenec Torrent ayrılıyor mu?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Galatasaray'da Domenec Torrent ayrılıyor mu? İşte yanıtı..

Galatasaray'da Domenec Torrent ayrılıyor mu?

MİLLİYET'in haberine göre; Domenec Torrent; lig bitmesine rağmen İstanbul’dan ayrılmadı. Katalan teknik adam, 11 Haziran’daki seçimleri bekleme kararı aldı.

Seçim sonuçlarına göre hareket edecek olan Torrent, yeni seçilecek başkanla masaya oturacak ve kalmak için ikna etmeye çalışacak.

Raporunu ayrıntılı şekilde hazırlayan, kamp programı ile beraber gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Domenec Torrent yeni sezonda sınırlı bir kadro ile mücadele edilmesini istiyor.