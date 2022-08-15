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- Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak
Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak
Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Mertens, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı. Fizik olarak eksikleri bulunan yıldız oyuncuya hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.
- 15.08.2022 - 10:05
Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı.
Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı.
Ekstra idman programı uygulanacak
Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens’e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.
Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens’in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Torreira ise Arsenal’de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.