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    Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak

    Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Mertens, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı. Fizik olarak eksikleri bulunan yıldız oyuncuya hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.
    • 15.08.2022 - 10:05
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    Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak

    Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı.

    Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı.

    Ekstra idman programı uygulanacak

    Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens’e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.

    Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens’in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Torreira ise Arsenal’de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.

    Galatasaray da Dries Mertens ekstra çalışacak #1


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