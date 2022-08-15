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Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak

Galatasaray'da Dries Mertens ekstra çalışacak

Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Mertens, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı. Fizik olarak eksikleri bulunan yıldız oyuncuya hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak.