Galatasaray'da Dries Mertens fırtınası Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta son haftalarda eleştiriliyordu. Bu yıl rotasyona düşeceği düşünülen Belçikalı yıldız, beklentileri taca attı.

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Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens, performansıyla dikkat çekiyor...

Dries Mertens, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta son haftalarda eleştiriliyordu. Bu yıl rotasyona düşeceği düşünülen Belçikalı yıldız, beklentileri taca attı.

Futbolu ve takımın oyununa etkisiyle uzun yıllar üst seviyede oynama sebebini kanıtladı.

37 yaşındaki yıldız, Alanyaspor karşısında verdiği gol pasıyla bu sezon 10. asistine imza attı. 45 maçta forma giyerek kariyer rekoru olan 51'e çok yaklaşan tecrübeli 10 numara, 8 kez de rakip ağları sarstı.

Double double yapmak istiyor

18 gole etki eden Mertens'in daha yukarılara çıkmasına ise direkler engel oldu. Nefis şutlarında 6 kez direğe takılan yıldız, gelecek haftalarda 'double double' yapmak istiyor.