Galatasaray'da Dries Mertens ve Fernando Muslera kararı İç transfere yönelene Galatasaray sözleşmeleri bitecek olan Fernando Muslera ve Dries Mertens ile görüşme gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

Sacha Boey'i rekor bir transfer ücretiyle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray iç transferde de kolları sıvadı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takımın tecrübeli isimleri Dries Mertens ve Fernando Muslera ile görüşen yönetim, oyunculardan sözleşmelerini uzatmalarını istedi.

"Bizimle kalın"

Uruguaylı eldiven ile 2 yıllık yeni kontrat isteyen Dursun Özbek ve kurmayları Belçikalı futbolcudan da takımda bir sene daha kalmasını talep etti.

Mertens ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedilirken, Muslera'nın ise ülkesine dönme fikri olduğu bu yüzden de zaman istediği belirtildi.

İki futbolcunun da takımda kalıp kalmayacağı kısa süre içerisinde belli olacak.