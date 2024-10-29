Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı

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Beşiktaş derbisinde iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alandaki başarısını Avrupa sahnesine de taşıdı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana duran top organizasyonlarıyla tam 26 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da zirvede yer alarak Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Süper Lig'de maç başına ortalama 3 gol atan Galatasaray, duran toplarda ligin en iyisi olmanın yanı sıra Avrupa genelinde de adını duyurmayı başardı.

Bu sezon attığı 29 golün 11'ini serbest vuruş, korner veya taç atışından bulan Cimbom, oyun stratejisiyle fark yaratıyor.

AVRUPA’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen sezon ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray, bu başarıyı Avrupa sahnesine taşıyarak 26 duran top golüyle Avrupa'nın bir numaralı takımı haline geldi.

Sarı-kırmızılıları, 23’er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen takip ederken, 19’ar gol atan Manchester City ve Bayern Münih gibi dünya devleri bile bu alanda Galatasaray’ın gerisinde kaldı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Galatasaray’ın bu sezonki gol dağılımı ise dikkat çekici:

Duran Top: 11 gol

Akan Oyun: 13 gol

Kontratak: 2 gol

Penaltı: 1 gol

Kendi Kalesine: 2 gol