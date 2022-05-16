Galatasaray'da Dursun Özbek, başkanlığa aday olacak

Galatasaray'da hazirandaki seçim yaklaşırken, eski başkan Dursun Özbek'in de adaylığını açıklaması bekleniyor.

Galatasaray , Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin üzerine seçim sürecine girmişti.

Üyelerden Fırat Develioğlu'un mahkeme başvurusu nedeniyle 4-11 Haziran tarihlerine ertelenen başkanlık seçimine bir isim daha aday olarak katılacak.

Uzun süredir camiadan "Aday ol" çağrısı yapılan Dursun Özbek, kendi kararıyĺa aday olmak istedi.

30 Nisan öncesi camiadaki birçok isim aday olması için talepte bulundu ama Dursun Özbek, o dönem aday olmayı doğru bulmadı.

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Aday olmaya karar verdi

Dünkü basketbol maçına giden ve taraftardan büyük bir sevgi gören Özbek, bu sabah aday olmaya karar verdi.

Başkan Dursun Özbek'in, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile de bir araya gelmesi ve görev teklif etmesi bekleniyor.

Özbek ile Metin Öztürk, Riva, Florya ve diğer gayrimenkuller konusunda sürekli istişare halindeydi.