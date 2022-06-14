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    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı

    Sarı-kırmızılılarda ikinci kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurulları mazbatalarını aldı.
    • 14.06.2022 - 11:48
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    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı

    Galatasaray'da kıran kırana geçen seçim sonucunda son 4 sandığa kadar Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olan Dursun Özbek farkı kapatarak yeniden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı seçilmişti.

    İkinci kez başkan seçilen Dursun Özbek mazbata töreni düzenlendi.

    Özbek Mazbatasını aldı

    Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende Dursun Özbek'in kurullarına da mazbataları verildi.

    Galatasaray da Dursun Özbek mazbatasını aldı #1


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