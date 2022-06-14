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Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı
Sarı-kırmızılılarda ikinci kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurulları mazbatalarını aldı.
- 14.06.2022 - 11:48
Galatasaray'da kıran kırana geçen seçim sonucunda son 4 sandığa kadar Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olan Dursun Özbek farkı kapatarak yeniden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı seçilmişti.
İkinci kez başkan seçilen Dursun Özbek mazbata töreni düzenlendi.
Özbek Mazbatasını aldı
Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende Dursun Özbek'in kurullarına da mazbataları verildi.