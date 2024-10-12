Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan toplantıda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulu, hazırladıkları sunumları üyelerle paylaştı. Sunumların ardından yaklaşık 50 üye söz alarak görüşlerini belirtti.

ÖZBEK YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Yönetim ve denetim kurulunun ibrası için yapılan oylamada, Dursun Özbek yönetimi, üyelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla güven tazeledi. Aynı şekilde denetim kurulu da üyelerden onay aldı.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEDEN BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL"

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Dursun Özbek, yaptığı konuşmada duyduğu minneti dile getirdi:

Bizlere gösterdiğiniz güven ve destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Galatasaray, hepimizin ortak tutkusu. Bu kulübe koşulsuz sevgi ve sadakatle hizmet etmek için buradayız. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte hareket etmeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Hedefimiz, Galatasaray’ı bizden sonraki nesillere en güçlü haliyle devretmek. Bugüne kadar ne başardıysak, sizin destekleriniz sayesinde başardık. Gelin, konuşalım, tartışalım, ama her zaman doğru diyalogla ve samimiyetle en iyisini bulalım. Birbirimize inanırsak ve omuz omuza verirsek, karşımızda hiçbir engelin duramayacağını biliyorum. Hepinizi seviyorum ve hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum