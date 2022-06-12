Galatasaray'da Dursun Özbek'in gündemi yoğun

Sarı-kırmızılılarda göreve başlayan yeni yönetimi zorlu bir maraton bekliyor. Dursun Özbek yönetimi, kısa vadede futbol takımına 20 milyon Euro ödemek zorunda.

Galatasaray’da dün nefesleri kesen bir seçim yaşandı. Oylar sayıldıkça heyecan tavan yaptı. 4 bin 459 üyenin katıldığı seçimde Hamamcıoğlu 2073, Özbek ise 2208 oy aldı. 135 farkla başkan olan Dursun Özbek, Ocak 2018’de ayrıldığı koltuğuna yeniden oturdu.

G.Saray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan seçimde 15.00'te sandıklar kapandı. 4 bin 459 üyenin 24 sandıkta oy kullandığı seçimde ilk sandıklarda Hamamcıoğlu farkı açarken 10 sandığın ardından oylar dengelenmeye başladı.

Son 10 sandıkta Özbek farkı azaltıp 22. sandıkta öne geçti ve yeniden başkanlık makamına geldi. Büyük coşku yaşayan Özbek ve ekibi, Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak.

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Yeni yönetimi bekleyen finansal yük

Yeni yönetimi zorlu bir maraton bekliyor. Salı günü mazbata töreni ile görevlerine resmen başlayacak olan Dursun Özbek yönetimi, kısa vadede futbol takımına 20 milyon euro ödemek zorunda. İşte yeni başkan ve yöneticileri bekleyen finansal yük:

3 aylık birikmiş futbolcu ve teknik heyet alacakları (8 milyon euro). Cicaldau başta olmak üzere ötelenmiş bonservis taksitleri (7 milyon euro).

Muhammed''in satın alma opsiyonu (4 milyon dolar).

Torrent'in tazminatı (1.5 milyon euro).

Yıkık vaziyetteki Galatasaray Adası'nın eski haline dönmesi için 22 milyon TL masraf yapılması gerek.

Ağustos ayında Bankalar Birliği anlaşması kapsamında ilk faiz ödemesi (200- 300 milyon TL) gerçekleşecek.

500 milyon TL'den fazla borç ödemesi gereken yönetim, transfere kaynak yaratıp Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve kapalı basketbol salonu gibi projelere finansman bulmaya çalışacak.

Erden Timur Sportif A.Ş.’de görev alacak

Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturması ile birlikte Erden Timur da Sportif A.Ş.'de görev alacak. Bu sezon erkek basketbol takımının sponsorluğunu üstlenen ve takımın ligde yarı finale kadar çıkmasının mimarlarından biri olan Timur ayrıca stada isim sponsoru olarak da Elmas yönetimine destek vermişti. Sarı-kırmızılı kulübün Florya, Kemerburgaz, G.Saray Adası gibi yerlerde yapılması planlanan projelerinin dümeninde NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yer alacak.

Kadınlar mor pusula kullandı

Burak Elmas döneminde yöneticilik yapan Başak Karaca, seçimi protesto etti. Karaca, "Biz kadınlar olarak mor oy vereceğiz. İki listede de kadın olmamasını protesto edeceğiz" dedi. 15 kişilik yönetim kurulu listelerinde Dursun Özbek sadece 2 kadın üyeye yer verirken, Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulunda kadın yoktu.

Terim oy kullanmaya gelmedi

Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. G.Saray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.