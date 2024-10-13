Galatasaray'da Elias Jelert hakkında karar verildi

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Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transferleri arasında en çok tartışma yaratan isim Elias Jelert oldu. Genç oyuncu, şu ana kadar kendini göstermeyi başaramadı.

Galatasaray, Sacha Boey'nin ayrılığı sonrası yarım sezon için Serge Aurier'yi sağ beke takviye etmişti. Fakat Fildişi Sahilli oyuncudan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yolunda bu bölgenin sahibi Kaan Ayhan olmuştu.

2024-25 sezonu öncesi yaz transfer döneminde bu bölgeye bir takviye gerçekleştirmek için harekete geçen Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka, Guela Doue gibi isimler de gündeme gelirken şartlar doğrultusunda karar kılınan isim Elias Jelert olmuştu. Galatasaray, Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek genç sağ beki kadrosuna katmıştı.

ŞANS BULMAKTA ZORLANIYOR

Elias Jelert'in Galatasaray macerası pek de istenilen şekilde ilerlemiyor. Geldiği günden bu yana şans bulmakta zorlanan ve genel olarak beklentilerin de altında kalan Danimarkalı oyuncunun geleceği ise merak konusu haline gelmişti.

PLAN BELLİ

Galatasaray'da Elias Jelert konusunda izlenecek yol belli oldu. Gelen haberlere göre Danimarkalı oyuncuya bir süre daha şans verilecek. Bu şansı olumlu değerlendirmesi beklenen oyuncunun kaderi ise daha sonra belli olacak.

Jelert'in sergileyeceği performansa göre takımla kalıp kalmayacağına ilişkin nihai kararın verileceği belirtilmekte.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken Elias Jelert'in durumuna da değindi.