Galatasaray'da Elias Jelert hakkında karar verildi

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transferleri arasında en çok tartışma yaratan isim Elias Jelert oldu. Genç oyuncu, şu ana kadar kendini göstermeyi başaramadı.
Galatasaray, Sacha Boey'nin ayrılığı sonrası yarım sezon için Serge Aurier'yi sağ beke takviye etmişti. Fakat Fildişi Sahilli oyuncudan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yolunda bu bölgenin sahibi Kaan Ayhan olmuştu.
2024-25 sezonu öncesi yaz transfer döneminde bu bölgeye bir takviye gerçekleştirmek için harekete geçen Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka, Guela Doue gibi isimler de gündeme gelirken şartlar doğrultusunda karar kılınan isim Elias Jelert olmuştu. Galatasaray, Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek genç sağ beki kadrosuna katmıştı.
ŞANS BULMAKTA ZORLANIYOR
Elias Jelert'in Galatasaray macerası pek de istenilen şekilde ilerlemiyor. Geldiği günden bu yana şans bulmakta zorlanan ve genel olarak beklentilerin de altında kalan Danimarkalı oyuncunun geleceği ise merak konusu haline gelmişti.
PLAN BELLİ
Galatasaray'da Elias Jelert konusunda izlenecek yol belli oldu. Gelen haberlere göre Danimarkalı oyuncuya bir süre daha şans verilecek. Bu şansı olumlu değerlendirmesi beklenen oyuncunun kaderi ise daha sonra belli olacak.
Jelert'in sergileyeceği performansa göre takımla kalıp kalmayacağına ilişkin nihai kararın verileceği belirtilmekte.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken Elias Jelert'in durumuna da değindi.
Elias Jelert daha 21 yaşında. Gelecek vadediyor. Galatasaray forması kolay değil. Tecrübesi var, Kopenhag'da önemli maçlara çıktı. Zaman içinde süre alacak. Kaan orada var, fiziksel, duran top, oyun kurmada kullanıyoruz. Kaan'ın rolü önemli oluyor. Barış bazen oyun içinde oraya alıyoruz. O da hazır gelmedi, sezon başını geçirmedi orada. Hem yarışıyor hem takıma adapte olmaya çalışıyor. Daha 21 yaşında bir oyuncu.
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