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    Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı

    Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı

    Pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda eksik sayısı 10'a çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 10:08
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    Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadro kurmakta zorlanıyor.

    Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir oldu.

    TEDAVİSİNE BAŞLANDI

    Galatasaray, Taşdemir'in tedavisine başlandığını belirtirken, sakatlıkları süren Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ise sürdüğünü duyurdu.

    Galatasaray da Emre Taşdemir de sakatlandı #1

    TOPLAM 10 FUTBOLCU YOK

    Milli arada büyük yara alan Galatasaray'da eksik oyuncuların sayısı böylece 10'a yükselmiş oldu.

    İşte "sakatlık" listesi:

    Muslera (Sakat)
    Falcao (Sakat)
    Luyindama (Sakat)
    Etebo (Sakat)
    Emre Taşdemir (Sakat)
    Elabdellaoui (Koronavirüs)
    Babel (Koronavirüs)
    Arda (Koronavirüs)
    İsmi açıklanmayan 2 oyuncu (Koronavirüs)

    Galatasaray da Emre Taşdemir de sakatlandı #2

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