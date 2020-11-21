Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı

Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı

Pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda eksik sayısı 10'a çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadro kurmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir oldu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray, Taşdemir'in tedavisine başlandığını belirtirken, sakatlıkları süren Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ise sürdüğünü duyurdu.

TOPLAM 10 FUTBOLCU YOK

Milli arada büyük yara alan Galatasaray'da eksik oyuncuların sayısı böylece 10'a yükselmiş oldu.

İşte "sakatlık" listesi:

Muslera (Sakat)

Falcao (Sakat)

Luyindama (Sakat)

Etebo (Sakat)

Emre Taşdemir (Sakat)

Elabdellaoui (Koronavirüs)

Babel (Koronavirüs)

Arda (Koronavirüs)

İsmi açıklanmayan 2 oyuncu (Koronavirüs)