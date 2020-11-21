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- Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı
Galatasaray'da Emre Taşdemir de sakatlandı
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 10:08
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadro kurmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir oldu.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Galatasaray, Taşdemir'in tedavisine başlandığını belirtirken, sakatlıkları süren Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ise sürdüğünü duyurdu.
TOPLAM 10 FUTBOLCU YOK
Milli arada büyük yara alan Galatasaray'da eksik oyuncuların sayısı böylece 10'a yükselmiş oldu.
İşte "sakatlık" listesi:
Muslera (Sakat)
Falcao (Sakat)
Luyindama (Sakat)
Etebo (Sakat)
Emre Taşdemir (Sakat)
Elabdellaoui (Koronavirüs)
Babel (Koronavirüs)
Arda (Koronavirüs)
İsmi açıklanmayan 2 oyuncu (Koronavirüs)