Galatasaray'da Etebo oyundan atıldı

Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta yeni transfer Oghenekaro Etebo ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların Stoke City'den kiraladığı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ilk yarının sonlarında gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

İKİNCİ SARI KARTTAN ATILDI

30. dakikada François Moubandje'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Etebo, 45+1'de Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu pozisyonun ardından itiraz etmeyen Nijeryalı orta saha haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.