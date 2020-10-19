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    Galatasaray'da Etebo oyundan atıldı

    Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta yeni transfer Oghenekaro Etebo ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 21:03
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 21:03
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    Galatasaray'da Etebo oyundan atıldı

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılıların Stoke City'den kiraladığı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ilk yarının sonlarında gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

    İKİNCİ SARI KARTTAN ATILDI

    30. dakikada François Moubandje'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Etebo, 45+1'de Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

    Bu pozisyonun ardından itiraz etmeyen Nijeryalı orta saha haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    Galatasaray da Etebo oyundan atıldı #1

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